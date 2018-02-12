10:57 12.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Спасатели нашли второй "черный ящик" на месте катастрофы Ан-148

В понедельник утром, 12 февраля, российские спасатели нашли второй "черный ящик" вблизи деревни Аргуново в Подмосковья, где разбился самолета Ан-148.

Спасатели нашли второй

Бортовой речевой самописец находится в "удовлетворительном состоянии". Об этом сообщил представитель оперативного штаба на месте происшествия.

По словам представителя штаба, поисково-спасательная операция завершилась ночью. Сейчас район крушения обследуют девять беспилотников. Еще несколько дней на месте будут работать следователи и эксперты.

Напомним, самолет Ан-148 рейсом "Москва - Орск" разбился 11 февраля через несколько минут после взлета из аэропорта “Домодедово”. Погибли все, находившиеся на борту, - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Как сообщал УРА-Информ, в штабе сообщили, что разрушение пассажирского самолета " Саратовских авиалиний" Ан-148 могло произойти в результате столкновения с землей, а не в воздухе.

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