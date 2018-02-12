Следком России назвал основные версии крушения Ан-148

Основные версии - погодные условия, человеческий фактор и техническое состояние лайнера. Об этом рассказали журналистам в пресс-службе ведомства.

Следователи также проверят другие возможные причины катастрофы. На данный момент установлено, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа не поступало.

В Следственном комитете также рассказали, что радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее километра. Криминалисты приступили к осмотру с применением новейшей криминалистической техники, с учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер.

Вместе с тем по информации СМИ, среди жертв авиакатастрофы есть три иностранца – граждане Азербайджана, Казахстана и Швейцарии. Украинцев на борту Ан-148 не было.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, пассажирский самолет Ан-148 Саратовских авиалиний потерпел крушение в воскресенье, 11 февраля, после вылета из Домодедово в Орск. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Спасатели заявляют, что шансов выжить у всех не было.