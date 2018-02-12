Самолет "Саратовских авиалиний" разбился при столкновении с землей, а не в воздухе, - ВИДЕО

Характер повреждений на земле и след, оставленный самолетом в поле в виде воронки, говорят о возможном сильном ударе самолета о землю. Такую новую причину крушения самолета высказал сегодня ночью представитель оперативного штаба на месте чрезвычайного происшествия.

По данным штаба, характер дефрагментации воздушного судна также подтверждает, что разрушение произошло не в воздухе. Самолет мог войти в землю с баками, полными горючего, потому что на месте крушения чувствуется сильный запах керосина и фрагменты, оставшиеся от самолета, чрезмерно мелкие.

Вместе с тем глава российского МЧСа Владимир Пучков, заявил, что все люди, находившиеся на борту самолета Ан-148, погибли, в связи с этим спасательная операция перешла в стадию поисковой. Искренние соболезнования родным и близким, - сказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вчера пассажирский самолет " Саратовских авиалиний" разбился после вылета из Москвы в Орск вблизи деревни Аргуново в Подмосковье. Самолет пропал с экранов радаров, связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек, никто не выжил. Украинцев среди погибших нет.