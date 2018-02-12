Под Киевом от взрыва гранаты пострадали три человека - ВИДЕО
В понедельник, 12 февраля, в селе Новые Петровцы Киевской области взорвалась граната.
В результате инцидента три человека получили ранения. Как сообщают очевидцы в социальной сети, взрыв гранаты прогремел в здании по улице Святопокровской.
Скорая помощь увезла в больницу пострадавших с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия сейчас работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.