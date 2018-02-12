Под Киевом от взрыва гранаты пострадали три человека - ВИДЕО

В результате инцидента три человека получили ранения. Как сообщают очевидцы в социальной сети, взрыв гранаты прогремел в здании по улице Святопокровской.

Скорая помощь увезла в больницу пострадавших с травмами различной степени тяжести. На месте происшествия сейчас работают следователи и эксперты, оперативные сотрудники и спасатели. Обстоятельства происшествия выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Алчевск, подконтрольном боевикам самопровозглашенной ЛНР, прогремел взрыв в пятиэтажном жилом доме.

В результате взрыва гранаты РГД-5 повреждено остекление лестничной клетки с первого по третий этажи. Также в результате сильного взрыва были повреждены осколками стен и входные дверей двух квартир.