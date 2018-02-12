11:32 12.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Запорожье горел завод ферросплавов

В понедельник утром, 12 февраля, в Запорожье произошел пожар.

На Запорожье горел завод ферросплавов

Тут горел заводе ферросплавов, расположенный в Заводском районе. Как сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в области, сообщение о возгорании поступило  около полуночи.

На место происшествия сразу же выехали семь единиц техники и 28 спасателей. Уже на месте спасатели установили, что горит масляный трансформатор и кабели на общей площади 25 квадратных метров.

Через час пожар был полностью ликвидирован. Причину пожара устанавливает расследование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Сумской области в воскресенье, 11 февраля, в жилом доме произошел пожар. В результате инцидента погибли два человека. Как сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, на тушение выехало отделение дежурного караула четвертой государственной пожарно-спасательной части.

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