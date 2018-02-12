На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.

По информации миссии, в результате патрулирования по 300 м на запад от западной окраины н. п. Первомайское, наблюдатели слышали 11 выстрелов из стрелкового оружия.

По оценке СММ, огонь велся в направлении мини-БПЛА, который на тот момент пролетал примерно в 1,7 км на юго-восток от позиции наблюдателей.

Так, члены патруля Миссии укрылись за бронированными автомобилями и забрали БПЛА, который поврежден не был.

Также неподалеку села Верхнешироковское патруль СММ остановился на участке между блокпостами украинской армии и боевиков "ДНР". В свою очередь, боевики сделали два предупредительных выстрела, поскольку, как они заявили, патруль миссии остановился там, где этого делать нельзя.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители ОБСЕ сомневаются в возможностях Украины полностью обеспечивать права человека после возвращения оккупированных территорий под ее администрацию.