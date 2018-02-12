На Донбассе обстреляли беспилотник ОБСЕ

Боевики "ДНР" обстреляли беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
Об этом сообщается в отчете СММ ОБСЕ.
По информации миссии, в результате патрулирования по 300 м на запад от западной окраины н. п. Первомайское, наблюдатели слышали 11 выстрелов из стрелкового оружия.
По оценке СММ, огонь велся в направлении мини-БПЛА, который на тот момент пролетал примерно в 1,7 км на юго-восток от позиции наблюдателей.
Так, члены патруля Миссии укрылись за бронированными автомобилями и забрали БПЛА, который поврежден не был.
Также неподалеку села Верхнешироковское патруль СММ остановился на участке между блокпостами украинской армии и боевиков "ДНР". В свою очередь, боевики сделали два предупредительных выстрела, поскольку, как они заявили, патруль миссии остановился там, где этого делать нельзя.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", представители ОБСЕ сомневаются в возможностях Украины полностью обеспечивать права человека после возвращения оккупированных территорий под ее администрацию.