В столице КНР мужчина с ножом гонялся за посетителями ТЦ

По предварительной информации, пострадавшими оказались 12 человек - трое мужчин и девять женщин. От полученных ранений в госпитале скончалась одна посетительница магазина. Правоохранители прибыла на место происшествия в течении трех минут. Примечательно, что охрана магазина никак не отреагировала на нападения. Несколько мужчин пытались остановить резню, закидывая нападавшего всем, что попадается под руку.

В результате мужчина оказался заперт в одном из павильонов, где его и схватили.

В отделении полиции 35-летний мужчина заявил на допросе, что последнее время страдал от постоянной депрессии, а потому решил совершить нападение из личных мотивов.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в США неизвестный мужчина открыл стрельбу по мирным жителям.