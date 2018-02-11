18:38 11.02.2018 | Происшествия | Новости
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В столице КНР мужчина с ножом гонялся за посетителями ТЦ

На посетителей торгового центра Joy City в китайском Пекина напал маньяк. Об этом передает Chinadaily.

В столице КНР мужчина с ножом гонялся за посетителями ТЦ

По предварительной информации, пострадавшими оказались 12 человек - трое мужчин и девять женщин. От полученных ранений в госпитале скончалась одна посетительница магазина. Правоохранители прибыла на место происшествия в течении трех минут. Примечательно, что охрана магазина никак не отреагировала на нападения. Несколько мужчин пытались остановить резню, закидывая нападавшего всем, что попадается под руку. 

В результате мужчина оказался заперт в одном из павильонов, где его и схватили.

В отделении полиции 35-летний мужчина заявил на допросе, что последнее время страдал от постоянной депрессии, а потому решил совершить нападение из личных мотивов.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее в США неизвестный мужчина открыл стрельбу по мирным жителям.

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