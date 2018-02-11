В США разбился гражданский вертолет

Сообщается, что крушение потерпел вертолет марки Eurocopter EC130. Специалисты не называют точной причины падение воздушного транспорта, однако сам вертолет сильно поврежден, что усложняет работу по выяснению всех обстоятельства падения. В результате аварии было госпитализировано четыре человека, еще двоих - пилота и пассажира найти не удалось.

На место происшествия прибыла бригада спасателей и правоохранителей, которые начали поиски пропавших.

Примечательно, что в 2001 году на этом же месте разбился вертолет этой же компании, тогда в результате крушения погибла женщина.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в американском городе Хьюстон штата Техас в аварию попал вертолет, на котором находились зимбабвийские оппозиционеры.