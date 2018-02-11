14:39 11.02.2018 | Происшествия | Новости
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В США неизвестный устроил "живой тир", есть погибшие

В США неизвестный мужчина открыл стрельбу по мирным жителям. Об этом передает Lexington Herald-Leader.

В США неизвестный устроил

Инцидент произошел в графстве Джонсон. Преступником оказался местный житель по имени Джозеф Никел. Мужчина начал "живую" охоту на кухне своего дома, убив двоих человек. Затем стрелок переместился на улицы города и застрелил еще двоих людей. Укрывшись в своем автомобиле Джозеф пустил себе пулю в лоб.

Местный шериф Двейн Прайс утверждает, что ему еще никогда не приходилось сталкиваться с подобными преступлениями: ни очевидцев, ни существенных улик. ни знакомых или соседей, которые могли бы дать какие-нибудь сведения о Джозефе. Правоохранители отвергают версию об организованном теракте или причастности мужчины к радикальным исламистским группировкам.

По факту убийства начато расследование, по города пройдет жалобная процессия.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Соединенных Штатах Америки в Пенсильвании неизвестный открыл стрельбу по клиентам автомойки, погибло пятеро человек.

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