В крушении самолета в России никто не выжил

Официальные лица подтвердили, что на борту находились более 60 человек. Как сообщает Meduza, ссылаясь на данные Министерства транспорта России, на данный момент рассматривают все версии от технических неполадок до погодных условий.

Вместе с тем в Министерстве чрезвычайных ситуаций Российской Федерации пояснили, что самолет упал не около деревни Аргуново, а возле деревни Степановское. При этом самолет начал разваливаться еще в воздухе, - пояснили в МЧС.

В ведомстве также отметили, что спасательная операция затруднена погодными условиями.

Напомним, это уже вторая в истории для Ан-148 катастрофа. В 2011 году аналогичный самолет разбился в Белгородской области во время учебно-тренировочного полета. Погиб весь экипаж из шести человек.

Как сообщал УРА-Информ, в России разбился пассажирский самолет " Саратовских авиалиний" Ан-148. По предварительным данным на момент аварии на борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.