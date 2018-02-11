В Китае произошло массовое ДТП

Инцидент произошел в китайской провинции Хубэй. По предварительной информации, столкнулись микроавтобус и грузовой транспорт, водитель грузовика не сумел справиться с управлением транспорта и резко влетел в пассажирский минивен. В результате аварии погибло десять человек, в том числе и оба водителя.

Сегодня в Турции произошел похожий случай. Микроавтобус двигался по трассе двухстороннего движения, когда решил обогнать автомобиль и выехал на встречную полосу на повороте, по которой двигалась грузовая фура. В результате происшествия погибло девять человек, из них четверо это маленькие дети до 13-ти лет. Еще четыре человека были госпитализированы и сейчас находятся в реанимационном отделе.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно под Харьковом перевернулся рейсовый автобус, пострадали четыре человека.