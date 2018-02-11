02:00 11.02.2018 | Происшествия | Новости
100186215:test

В Китае произошло массовое ДТП

На одном из китайских горных шоссе произошла авария в множественными жертвами. Об этом передает Xinhua.

В Китае произошло массовое ДТП

Инцидент произошел в китайской провинции Хубэй. По предварительной информации, столкнулись микроавтобус и грузовой транспорт, водитель грузовика не сумел справиться с управлением транспорта и резко влетел в пассажирский минивен. В результате аварии погибло десять человек, в том числе и оба водителя. 

Сегодня в Турции произошел похожий случай. Микроавтобус двигался по трассе двухстороннего движения, когда решил обогнать автомобиль и выехал на встречную полосу на повороте, по которой двигалась грузовая фура. В результате происшествия погибло девять человек, из них четверо это маленькие дети до 13-ти лет. Еще четыре человека были госпитализированы и сейчас находятся в реанимационном отделе.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно под Харьковом перевернулся рейсовый автобус, пострадали четыре человека.

Поделиться
Читайте также:
 
Стала известна новая кино-роль Тома Харди - ВИДЕО Нацполиция провела массовые аресты членов ОПГ Marvel отметила юбилей своей киновселенной - ФОТО Турция потеряла один боевой вертолет в ходе операции "Оливковая ветвь"
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив