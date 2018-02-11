В Гонгконге перевернулся автобус с туристами

Согласно информации источника, водитель автобуса значительно превысил скорость езды на трассе. В результате транспорт занесло, машину протянуло по дороге на дистанции в 80 метров. Среди погибших 15 мужчин и три женщины, они скончались на месте. Остальных туристов удалось спасти, сейчас они в тяжелом состоянии госпитализированы.

Сам автобус двигался по спуску Тайпоу, крыша авто оторвалась и похоронила пассажиров прямо под ней. Скорость водитель превысил по просьбу пассажиров салона.

"Было ощущение, будто шина соскользнула, и автобус перевернулся. Внутри салона творился настоящий хаос", - отмечает один из очевидцев страшной аварии.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно премьер Канады попал в аварию в Калифорнии, политик не пострадал.