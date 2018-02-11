В Белой Церкве произошло страшное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, виновником аварии оказалась пьяная девушка, которая не заметила пешеходного перехода и на огромной скорости влетела в женщину и мужчину. От удара женщина погибла на места, мужчину удалось госпитализировать, он находится в реанимационном отделении, его состояние стабильно.

На место происшествия прибыли правоохранители и эвакуатор. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно неподалеку от столичной станции "Лыбедская" в результате осложнения погодных условий водитель автомобиля Audi не справился с дорожным управлением, после чего врезался в столб.