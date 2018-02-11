17:32 11.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Белой Церкве произошло страшное ДТП - ФОТО

В городе Белая Церковь девушка на иномарке на огромной скорости протаранила супружескую пару. Об этом передает dtp.kiev.ua.

В Белой Церкве произошло страшное ДТП - ФОТО

По предварительной информации, виновником аварии оказалась пьяная девушка, которая не заметила пешеходного перехода и на огромной скорости влетела в женщину и мужчину. От удара женщина погибла на места, мужчину удалось госпитализировать, он находится в реанимационном отделении, его состояние стабильно.

На место происшествия прибыли правоохранители и эвакуатор. Устанавливаются все обстоятельства инцидента.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно неподалеку от столичной станции "Лыбедская" в результате осложнения погодных условий водитель автомобиля Audi не справился с дорожным управлением, после чего врезался в столб.

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