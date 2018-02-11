Среди пассажиров разбившегося в Подмосковье самолета был гражданин Швейцарии

Он летел на запуск новой установки на завод "Орскнефтеоргсинтез". Об этом рассказала журналистам глава пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова.

По ее данным, самому младшему пассажиру было пять лет, проверяется также информация о погибшем ребенке 13 лет.

Вместе с тем Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации опубликовало полный список пассажиров, находившихся на борту самолета Ан-148. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте российского ведомства.

Согласно списку, на борту самолета, который потерпел катастрофу, были:

Акназаров Тамерлан

Александров Илья

Алексеенко Крискентия

Анохин Виктор

Анохина Зоя

Бойкова Екатерина

Булатова Лилия

Ведиборенко Илья

Ведякина Мария

Гаврилов Сергей

Гамбарян Сергей

Гаусс Альфия

Гахраманов Намиг

Грачев Алексей

Гришова Ирина

Громов Игорь

Губанов Валерий

Давыдова Елена

Дмитренко Юлия

Долбин Виктор

Драгина Маргарита

Иванов Вячеслав

Ильинов Евгений

Калашник Марина

Кармалеев Борис

Карпухин Анатолий

Карпухина Татьяна

Киселева Екатерина

Клаеви Ульрих (?)

Коболь Виктория

Ковчуга Людмила

Козупица Антонина

Колодяжный Анатолий

Коротков Евгений

Красова Надежда

Красова Оксана

Кристина Момзикова

Кузьмин Олег

Курепов Олег

Леонова Ольга

Лиманов Евгений

Лиманов Евгений

Мачнева Светлана

Мещерякова Наталья

Назаров Максим

Насырова Екатерина

Никитенкова Галина

Никитченко Алексей

Николаенко Любовь

Нормантович Александр

Нормантович Владимир

Оставский Илья

Панченко Сергей

Полетаев Илья Сергеевич

Радчук Инна

Ремарчук Владимир

Севоян Варсик

Сергошко Александр

Синицина Татьяна

Славинская Анастасия

Сон Ульяна

Толкачев Вячеслав

Толкачев Иван

Толкачева Любовь

Толмасова Дарья

Тулькубаев Фиргат

Уразаева Марина

Усачев Владимир

Хохлова Ольга

Ципичко Ольга

Ямаев Юрий

Члены экипажа Ан-148:

Валерий Гоубанов - командир;

Сергей Гамборян - второй пилот;

Анастасия Славинская - бортпроводник;

Виктория Коболь - проводник;

Олег Сергеев - техник;

Андрей Рябинин - техник.

При этом в ведомстве отметили, что практически все пассажиры разбившегося в Подмосковье самолета, являются жителями Оренбургской области.

Напомним, в результате крушения самолета "Саратовских авиалиний", который упал в воскресенье, 11 февраля, в России, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Как сообщал УРА-Информ, в России разбился пассажирский самолет " Саратовских авиалиний" Ан-148. По предварительным данным на момент аварии на борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.