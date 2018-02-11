Названы первые версии катастрофы в Подмосковье

Такие версии катастрофы, которая произошла в воскресенье, 11 февраля, высказывают российские СМИ. Вместе с тем советник министра транспорта Жанна Терехова в эфире телеканала "Россия 24" сообщила, что достоверных данных о крушении самолета пока нет.

В то же время Министерство чрезвычайных ситуаций сообщает, что на месте крушения самолета найден "черный ящик". Как пояснил во время селекторного совещания начальник регионального главка МЧС Сергей Полетыкин, сейчас место проведения поисковой операции оцеплено совместно с Росгвардией и МВД. Пока на месте авиакатастрофы нашли тела лишь двух погибших.

В радиусе одного километра обнаружены также обломки фюзеляжа самолета Ан-148. При этом для возможной санитарной эвакуации организован воздушный мост, подготовлены к приему возможных пострадавших лечебные учреждения города Москва и Московской области, – сообщили в МЧС.

Напомним, в результате крушения самолета " Саратовских авиалиний", который упал в воскресенье, 11 февраля, в России, никто из пассажиров и членов экипажа не выжил.

Официальные лица подтвердили, что на борту находились более 60 человек.

Как сообщал УРА-Информ, в России разбился пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148. По предварительным данным на момент аварии на борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа.