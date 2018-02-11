13:16 11.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье мать зарезала собственного ребенка

В Закарпатской области 28-летняя женщина убила своего ребенка. Об этом передает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

На Закарпатье мать зарезала собственного ребенка

Инцидент произошел в поселке Березинка Мукачевского района Закарпатской области. По предварительной информации, женщина нанесла несколько ножевых ударов двухгодовалой девочке и своему отцу, который в это время находился дома в отсутствии мужа женщины. Он же и доставил бездыханное тело ребенка в больницу, однако врачи уже на месте констатировали смерть младенца, 50-летнего мужчину прооперировали.

По прибытии не место происшествия, правоохранители обнаружили горе-мать, которая сама пыталась свести счеты с жизнью, однако ей предоставили медицинскую помощь, женщина выжила. Свои действия она не смогла объяснить, отец женщины также не дает никаких комментариев по этому поводу.

Ей грозит от 10 до 15 лет колонии строгого режима или пожизненное лишение свободы.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Киеве правоохранители вышли на след вероятного виновника смерти мужчины на станции метро "Черниговская".

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