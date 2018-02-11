На Черниговщине задержали группировку, взламывающую банкоматы - ФОТО

Преступники повреждали банкоматы, получали доступ к сервисному разъему и с помощью уникального вредоносного программного обеспечения давали команду на выдачу наличных. Таким образом они похитили почти миллион гривен.

Как сообщает пресс-служба Национальной полиции Черниговской области в воскресенье, 11 февраля, злоумышленники оперировали уникальным программным обеспечением, заставив различные терминалы выдать им шестизначную сумму.

В настоящее время полиция продолжает комплекс мероприятий по установлению и задержанию пособников преступников и изъятию вещественных доказательств.

При этом полиция подозревает эту группировку в нескольких аналогичных кражах в различных районах области и ряде незавершенных попыток краж из банкоматов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в городе Белая Церковь девушка на иномарке на огромной скорости протаранила супружескую пару.

По предварительной информации, девушка за рулем была в нетрезвом состоянии и не заметила пешеходного перехода. В результате ее машина на огромной скорости влетела в женщину и мужчину. От удара женщина погибла на места, мужчину удалось госпитализировать, он находится в реанимационном отделении, его состояние стабильно.