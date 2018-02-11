09:00 11.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Буковине задержали адвоката-взяточника

Сотрудники СБУ совместно с военной прокуратурой провели операцию по задержанию черновицкого адвоката. Об этом передает прес-секретарь Генеральной прокуратуры Украины.

На Буковине задержали адвоката-взяточника

Сообщается, что "слуга закона" требовал у одной из местных жительниц, сына которой задержали за употребление и продажу наркотиков, суммы в размере шести тыс долларов. За это адвокат обещал повлиять на решение Шевченковским районным судом города Черновцы решения относительно назначения ее сыну более мягкого наказания. Часть суммы также должна была пойти на "отвод" апелляционной жалобы местной прокуратуры.

Коррупционер попался во время получения всей части суммы. В Совете адвокатов Черновцов, куда входил адвокат уже даявили об его скором исключении.

На данный момент на него открыто уголовное производство по части 3 ст. 369-2, ему грозит семь и более лет лишения свободы без права заниматься адвокатской деятельностью.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее  сотрудники СБУ по горячим следам вычислили заместителя начальника городской таможни Киева, который регулярно занимался вымогательством.

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