Египет продолжает АТО на Синае

Боевые действия велись в двух местах одновременно - на северо-западной границе с Ливией и в дельте Нила. В ходе 9-10 февраля было убито 16 террористов, еще пол сотни человек были арестованы, их обвиняют в связях или содействию исламистам. Половине из них может грозить смертная казнь за коллаборация с боевиками. Египетский Генштаб заявил, что укрепление границ страны отныне приоритетная задача для страны.

Подобные меры руководство Египта приняло после масштабных терактов, в которых жизни лишились более 200 египтян.

Кроме сухопутных войск, в операции принимают участие военно-воздушные силы и военно-морской флот страны.

Действующий президент страны Абдель-Фатах аль-Сиси уверен, что пустынный Синай становится постоянным источником подготовки и вербовки боевиков.

Как сообщалось в "Ура-Информ", вооруженные силы призывают египетский народ тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы противостоять терроризму и сообщать о любых элементах, угрожающих безопасности.