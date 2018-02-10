В Турции произошло ДТП с множественными жертвами

Инцидент произошел в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По информации правоохранителей, микроавтобус двигался по трассе двухстороннего движения, когда решил обогнать автомобиль и выехал на встречную полосу на повороте, по которой двигалась грузовая фура. В результате происшествия погибло девять человек, из них четверо это маленькие дети до 13-ти лет. Еще четыре человека были госпитализированы и сейчас находятся в реанимационном отделе.

Оба водителя своего транспорта погибли на месте.

На место аварии прибыли автомобили скорой помощи и пожарные. Часть микроавтобуса загорелась, пожар ликвидировали в течении пяти минут. Движение на одной из полос временно перекрыта.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в турецком Стамбуле в дорожно-транспортное происшествие попали два пассажирских автобуса.