15:44 10.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Турции произошло ДТП с множественными жертвами

В Турции пассажирский микроавтобус столкнулся с грузовой фурой. Об этом передает Daily Sabah.

В Турции произошло ДТП с множественными жертвами

Инцидент произошел в провинции Кахраманмараш на юге Турции. По информации правоохранителей, микроавтобус двигался по трассе двухстороннего движения, когда решил обогнать автомобиль и выехал на встречную полосу на повороте, по которой двигалась грузовая фура. В результате происшествия погибло девять человек, из них четверо это маленькие дети до 13-ти лет. Еще четыре человека были госпитализированы и сейчас находятся в реанимационном отделе.

Оба водителя своего транспорта погибли на месте.

На место аварии прибыли автомобили скорой помощи и пожарные. Часть микроавтобуса загорелась, пожар ликвидировали в течении пяти минут. Движение на одной из полос временно перекрыта. 

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в турецком Стамбуле в дорожно-транспортное происшествие попали два пассажирских автобуса.

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