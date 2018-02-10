В Николаевской области командир военной части организовал схему кражи топлива - ФОТО

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что один из командиров части и его подчиненные намеренно воровали горюче-смазочные материалы оформляли путем подделывания документов. Махинаторы фиктивные командировки, завышали показатели расходов топлива, а также специально "подкручивали" измерительные приборы. Полученные излишки злоумышленники сбывали местным АЗС.

Склад с горючим и топливом организовали в одном из гаражей.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на украинских автозаправочных станциях в новом году подорожало дизельное топливо.