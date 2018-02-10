12:17 10.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаевской области командир военной части организовал схему кражи топлива - ФОТО

В Николаевской области сотрудники Службы безопасности Украины и местной полиции провели операцию по задержанию военного офицера, который воровал топливо из собственной части.

В Николаевской области командир военной части организовал схему кражи топлива - ФОТО

Об этом передает пресс-служба СБУ.

Правоохранители установили, что один из командиров части и его подчиненные намеренно воровали горюче-смазочные материалы оформляли путем подделывания документов. Махинаторы фиктивные командировки, завышали показатели расходов топлива, а также специально "подкручивали" измерительные приборы. Полученные излишки злоумышленники сбывали местным АЗС.

Склад с горючим и топливом организовали в одном из гаражей.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на украинских автозаправочных станциях в новом году подорожало дизельное топливо.

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