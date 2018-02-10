09:55 10.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Индонезии пограничники обнаружили огромную партию наркотиков на одном из суден

Военно-морские силы Индонезии задержали рыбаков, которые "случайно" перепутали мешки риса с амфетамином. Об этом передает Straits Times.

В Индонезии пограничники обнаружили огромную партию наркотиков на одном из суден

Сообщается, что само судно принадлежит к регистрации сингапурской компании, соответствующие документы экапаж катера предоставить смог. Однако в ходе инспекции на судне были обнаружены мешки для перевозки риса, в которых самого риса не оказалось. На суде была обнаружена партия амфетамина. Вся наркотическая продукция была изъята, а самих рыбаков отправили в Джакарту, где мужчин ждет экстрадиция обратно в Сингапур.

Гражданство рыбаков покамест не установлено.

Правоохранители установили, что экипаж занимался нелегальным отловом рыбы и контрабандой, а флаги страны постоянно менялись в зависимости от акватории ведения нелегального промысла.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно полиция Тайваня во время рейда обнаружила 1289 килограммов кетамина, которая хранилась на одной из лодок в порте Гуасюн.

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