В Индонезии пограничники обнаружили огромную партию наркотиков на одном из суден

Сообщается, что само судно принадлежит к регистрации сингапурской компании, соответствующие документы экапаж катера предоставить смог. Однако в ходе инспекции на судне были обнаружены мешки для перевозки риса, в которых самого риса не оказалось. На суде была обнаружена партия амфетамина. Вся наркотическая продукция была изъята, а самих рыбаков отправили в Джакарту, где мужчин ждет экстрадиция обратно в Сингапур.

Гражданство рыбаков покамест не установлено.

Правоохранители установили, что экипаж занимался нелегальным отловом рыбы и контрабандой, а флаги страны постоянно менялись в зависимости от акватории ведения нелегального промысла.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно полиция Тайваня во время рейда обнаружила 1289 килограммов кетамина, которая хранилась на одной из лодок в порте Гуасюн.