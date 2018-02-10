В Чернигове задержали воров "нового поколения"

По предварительной информации, группа лиц использовало неизвестное ПО и устройства для получения доступа к сервисному разьему, куда они запускали вредоносный вирус, меняющий числа в банкомате на шестизначные и выдававший деньги без дисконтной карты. На большинство банкоматов области установили специальное оборудование, которое отследило одного из злоумышленников, который похитил 200 тыс гривен.

Сотрудники криминальной полиции области смогли установить лиц, которые занимались "легкой наживой", однако выйти на след преступников им не удавалось три месяца. Мошенники использовали поддельные документы и постоянно меняли место проживания и аренды жилья.

В киберполиции не смогли дать точного ответа, что за технологии использовали аферисты, однако с такими устройствами и методами кражи они столкнулись впервые.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Херсоне ночью неизвестные взорвали банкомат.