18:41 10.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100186206:test

В Чернигове задержали воров "нового поколения"

 Полиция Черниговской области совместно с киберполицией провели сложнейшую операцию по поимке хакеров, взламывающих банкоматы. Об этом передает сектор коммуникации полиции Черниговской области.

В Чернигове задержали воров

По предварительной информации, группа лиц использовало неизвестное ПО и устройства для получения доступа к сервисному разьему, куда они запускали вредоносный вирус, меняющий числа в банкомате на шестизначные и выдававший деньги без дисконтной карты. На большинство банкоматов области установили специальное оборудование, которое отследило одного из злоумышленников, который похитил 200 тыс гривен.

Сотрудники криминальной полиции области смогли установить лиц, которые занимались "легкой наживой", однако выйти на след преступников им не удавалось три месяца. Мошенники использовали поддельные документы и постоянно меняли место проживания и аренды жилья. 

В киберполиции не смогли дать точного ответа, что за технологии использовали аферисты, однако с такими устройствами и методами кражи они столкнулись впервые.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Херсоне ночью неизвестные взорвали банкомат.

Поделиться
Читайте также:
 
МИД Польши готово к диалогу с Украиной по поводу нового закона о запрете идеологии "бандеровцев" У "Динамо" появился новый перспективный вратарь Украина может войти в десятку наибольших экспортеров нефти в Европе В Украину вернулся миротворческий африканский полк - ФОТО
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив