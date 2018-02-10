Турция продолжает обстреливать Африн

Сообщается, что турецким спецслужбам удалост обнаружить 36 объектов курдских боевиков и полностью ликвидировать их. В турецком Генштабе утверждают, что взятие города это лишь вопрос времени, необходимо обеспечить безопасность местных жителей от опасности быть вовлеченными в боевые действия.

Отметим, что с начала операции "Оливковая ветвь" нейтрализован 1141 террорист. Однако не все страны региона признают курдов террористами, ведь количество этого этноса, который проживает на территории Турции составляет почти 20 млн человек. Официальная Анкара утверждает, что большинство членов РПК связаны с деятельностью боевиков "Исламского государства" в Сирии.

Все 113 районов города на данный момент лежат в руинах.

Как сообщалось в "Ура-Информ", армия Турции и отряды "Сирийской свободной армии" готовятся штурмом взять город Африн.