23:00 10.02.2018 | Происшествия | Новости
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Турция потеряла один боевой вертолет в ходе операции "Оливковая ветвь"

резидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что все виновные в крушении турецкого вертолета заплатят высокую цену. Об этом передает Anadolu.

Турция потеряла один боевой вертолет в ходе операции

Согласно официальной трактовке турецкого Генштаба, весь экипаж вертолета в результате аварии погиб, вероятно по воздушному транспорту был выпущен ракетный снаряд. Премьер-министр страны Йылдырым уверен, что к уничтоженю вертолета причастны "Отряды народной самообороны курдов (YPG)". Чуть позже они подтвердили уничтожение вертолета и взяли на себя ответственность за эту атаку. 

Вчера, турецким спецслужбам удалост обнаружить 36 объектов курдских боевиков и полностью ликвидировать их. В турецком Генштабе утверждают, что взятие города это лишь вопрос времени, необходимо обеспечить безопасность местных жителей от опасности быть вовлеченными в боевые действия. Турки готовятся штурмом брать город в ближайшее время.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в немецком городе Кельн на улицы вышли тысячи курдов с призывами к турецкому президенту Раджепу Эрдогану прекратить боевую операцию в сирийском городе Африне. 

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