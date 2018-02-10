11:58 10.02.2018 | Происшествия | Новости
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Премьер Канады попал в аварию в Калифорнии

Кортеж премьер-министра Канады Джастина Трюдо столкнулся с "Тойотой". Об этом передает ABC7.

Премьер Канады попал в аварию в Калифорнии

По предварительной информации, сопроводительный транспорт канадского премьера попал в аварию ночью, когда глава государства ехал с Президентской библиотеки Рональда Рейгана в городе Сими-Вэлли, где политик выступил обращением к американскому президенту Трампу. Авария произошла в пригороде Сэмми-Вэлии в штате Калифорния.

В ходе ДТП в мотоцикл, который сопровождал премьера, влетела "Тойота". В результате аварии никто не погиб, пострадало три человека - мотоциклист и женщина с несовершеннолетним сыном. все они были госпитализированы. Сам Трюдо отделался легким испугом. Кортеж премьера продолжил движение только на утро.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в американском штате Айова произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали 70 машин. 

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