15:23 10.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Житомирщине задержали педофила

В Житомирской области задержали 30-летнего женатого мужчину, который два года подряд насиловал собственного ребенка. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области.

На Житомирщине задержали педофила

Сообщается, что о подозрительном поведении мужчины было практически ничего не известно. Только лишь благодаря одному из соседей удалось выйти на след педофила и арестовать его. На допросе выяснилось, что мужчина в течение определенного периода насиловал собственного сына 2007 года. и сына сожительницы 2004 года рождения.

Дети сейчас находятся в лечебном учреждении, им оказывается необходимая помощь. На данный момент насильник находится в изоляторе, прокуратора просит принять ходатайство о годовом его содержании под стражей для выяснения всех обстоятельств дела.

Преступнику грозит 15-лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Сумской области был задержан насильник двух несовершеннолетних девочек.

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