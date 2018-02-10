На Житомирщине задержали педофила

Сообщается, что о подозрительном поведении мужчины было практически ничего не известно. Только лишь благодаря одному из соседей удалось выйти на след педофила и арестовать его. На допросе выяснилось, что мужчина в течение определенного периода насиловал собственного сына 2007 года. и сына сожительницы 2004 года рождения.

Дети сейчас находятся в лечебном учреждении, им оказывается необходимая помощь. На данный момент насильник находится в изоляторе, прокуратора просит принять ходатайство о годовом его содержании под стражей для выяснения всех обстоятельств дела.

Преступнику грозит 15-лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Сумской области был задержан насильник двух несовершеннолетних девочек.