На Житомирщине задержали педофила

В Житомирской области задержали 30-летнего женатого мужчину, который два года подряд насиловал собственного ребенка. Об этом передает пресс-служба ГУ НП в Житомирской области.
Сообщается, что о подозрительном поведении мужчины было практически ничего не известно. Только лишь благодаря одному из соседей удалось выйти на след педофила и арестовать его. На допросе выяснилось, что мужчина в течение определенного периода насиловал собственного сына 2007 года. и сына сожительницы 2004 года рождения.
Дети сейчас находятся в лечебном учреждении, им оказывается необходимая помощь. На данный момент насильник находится в изоляторе, прокуратора просит принять ходатайство о годовом его содержании под стражей для выяснения всех обстоятельств дела.
Преступнику грозит 15-лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно в Сумской области был задержан насильник двух несовершеннолетних девочек.