На востоке Украины опять неспокойно - боевики не прекращают огонь по позициям ВСУ

Противник традиционно активизировался в темное время суток. Большинство обстрелом было замечено на Луганском направлении. Так, пророссийские наемники вели огонь по поселкам Новоалександровки и Богуславского из гранатометов различных видов и стрелкового оружия и гранатометов.

На подступах Зайцевого и Луганского боевики стреляли из БМП, около полуночи был дан ответ на попытку группы разведывательного отряда проникнуть на подконтрольную Украине территорию. Из минометов и пулеметов различных калибров обстреляли Пески, около КПП Славного украинские бойцы вынуждены были открыть ответный огонь.

В результате обстрелов никто не погиб, пострадал один украинский военный, его госпитализировали.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее стало известно точное количество российских бойцов на Донбассе.