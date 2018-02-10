09:21 10.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На востоке Украины опять неспокойно - боевики не прекращают огонь по позициям ВСУ

За прошедшие сутки на линии разграничение на востоке Украины было зафиксировано 11 случаев нарушения режима тишины. Об этом передает пресс-центр штаба АТО.

На востоке Украины опять неспокойно - боевики не прекращают огонь по позициям ВСУ

Противник традиционно активизировался в темное время суток. Большинство обстрелом было замечено на Луганском направлении. Так, пророссийские наемники вели огонь по поселкам Новоалександровки и Богуславского из гранатометов различных видов и стрелкового оружия и гранатометов.

На подступах Зайцевого и Луганского боевики стреляли из БМП, около полуночи был дан ответ на попытку группы разведывательного отряда проникнуть на подконтрольную Украине территорию.  Из минометов и пулеметов различных калибров обстреляли Пески, около КПП Славного украинские бойцы вынуждены были открыть ответный огонь.

В результате обстрелов никто не погиб, пострадал один украинский военный, его госпитализировали.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее стало известно точное количество российских бойцов на Донбассе.

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