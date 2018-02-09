14:15 09.02.2018 | Происшествия | Новости
100186136:labazovych

Войска Асада убили более 220 человек за несколько дней

В этом году войска президента Сирии Башара Асада убили 220- человек во время четырехдневной бомбардировки, среди жертв много детей среднего возраста.

Войска Асада убили более 220 человек за несколько дней

 Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, два мирных жителя были убиты в ответном огнестрельном минометном огне в контролируемых правительством районах Дамаска.

Также известно, что Восточная Гута является одной из нескольких так называемых "зон деэскалации" с основными внешними игроками в конфликте - Турцией, Ираном и Россией.

При этом правительсвто Анкары несколько дней заявило, что проведет новый трехсторонний саммит для окончания военных действий, в результате которой с 2011 года погибло по меньшей мере 340 тыс. человек и перемещенных лиц.

Стоит добавить, что четыре воздушных удара по Хан-Шейхуну были нанесены истребителем-бомбардировщиком Су-22, который использует только сирийская армия, а в атаке применялась воздушная химическая бомба, изготовленная в бывшем СССР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительственные войска президента Сирии Башара Асада нанесли авиаудар по восточной части района Гута неподалеку от Дамаска.

Поделиться
Читайте также:
 
В Виннице электроопора упала прямо на автомобиль На Одесчине зафиксировали новый вирус, провоцирующий осложнения кори В Хмельницкой области столкнулись микроавтобус и легковушка, пострадали восемь человек Шестеро легкоатлетов из России признались в употреблении допинга на Олимпиадах
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив