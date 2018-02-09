Войска Асада убили более 220 человек за несколько дней

Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, два мирных жителя были убиты в ответном огнестрельном минометном огне в контролируемых правительством районах Дамаска.

Также известно, что Восточная Гута является одной из нескольких так называемых "зон деэскалации" с основными внешними игроками в конфликте - Турцией, Ираном и Россией.

При этом правительсвто Анкары несколько дней заявило, что проведет новый трехсторонний саммит для окончания военных действий, в результате которой с 2011 года погибло по меньшей мере 340 тыс. человек и перемещенных лиц.

Стоит добавить, что четыре воздушных удара по Хан-Шейхуну были нанесены истребителем-бомбардировщиком Су-22, который использует только сирийская армия, а в атаке применялась воздушная химическая бомба, изготовленная в бывшем СССР.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительственные войска президента Сирии Башара Асада нанесли авиаудар по восточной части района Гута неподалеку от Дамаска.