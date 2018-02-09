В Виннице электроопора упала прямо на автомобиль

На место происшествия моментально приехали работники спецслужб. Спасатели с помощью спецоборудования разрезали металлические части электроопоры и убрали их из автомобиля.

Водитель в момент падения находился возле своей машины, он получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу скорой помощи.

Очевидцы происшествия утверждают, что электроопора упала из-за того, что проезжающий грузовик задел и потянул троллейбусные провода.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киевской области на трассе иномарка слетела с дороги и врезалась в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Пострадал также 16-ти летний подросток.