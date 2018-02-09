13:53 09.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Виннице электроопора упала прямо на автомобиль

В самом центре Винницы недалеко от Центрального автовокзала электроопора раздавила автомобиль. Об этом сообщили в областном управлении ГСЧС.

В Виннице электроопора упала прямо на автомобиль

На место происшествия моментально приехали работники спецслужб. Спасатели с помощью спецоборудования разрезали металлические части электроопоры и убрали их из автомобиля.

Водитель в момент падения находился возле своей машины, он получил травмы, с которыми его госпитализировали в больницу скорой помощи.

Очевидцы происшествия утверждают, что электроопора упала из-за того, что проезжающий грузовик задел и потянул троллейбусные провода.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киевской области на трассе иномарка слетела с дороги и врезалась в дерево. В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Пострадал также 16-ти летний подросток.

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