22:53 09.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области чиновник попался на взятке - ФОТО

На Одещине глава сельского совета требовал восемь тыс долларов за предоставление общинной земли в частное пользование. Об этом передает начальник ГУНП в Одесской области.

В Одесской области чиновник попался на взятке - ФОТО

Сообщается, что мужчина был готов "посодействовать" в быстром оформлении документов на выделение земли для строительства автозаправочной станции. Однако предприниматель обратился в полицию и прокуратуру с просьбой заняться делом. В результате коммерческая сделка взяточника не состоялась, его взяли на "горячем" во время получения первой части ранее оговоренной суммы.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее  сотрудники СБУ по горячим следам вычислили заместителя начальника городской таможни Киева, который регулярно занимался вымогательством.

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