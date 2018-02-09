В Одесской области чиновник попался на взятке - ФОТО

Сообщается, что мужчина был готов "посодействовать" в быстром оформлении документов на выделение земли для строительства автозаправочной станции. Однако предприниматель обратился в полицию и прокуратуру с просьбой заняться делом. В результате коммерческая сделка взяточника не состоялась, его взяли на "горячем" во время получения первой части ранее оговоренной суммы.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее сотрудники СБУ по горячим следам вычислили заместителя начальника городской таможни Киева, который регулярно занимался вымогательством.