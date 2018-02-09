В Николаеве пламя охватило жилой дом – ФОТО, ВИДЕО
В центре Николаева на улице Адмиральской в пятницу, 9 февраля, загорелся жилой дом. Об этом сообщает пресс-служба Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что предварительной причиной возгорания может быть неисправность щитовой. Подъезд был задымлен вплоть до 4 этажа.
По словам жильцов, они неоднократно жаловались на проводку в доме, но на них никто не обращал внимания. В результате происшествия пострадал маленький ребенок. Его доставили в областную детскую больницу с отравлением угарным газом.
Сейчас на месте работают спасатели, газовая служба и карета скорой помощи. Устанавливаються все причины возгорания.