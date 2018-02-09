В Николаеве пламя охватило жилой дом – ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что предварительной причиной возгорания может быть неисправность щитовой. Подъезд был задымлен вплоть до 4 этажа.

По словам жильцов, они неоднократно жаловались на проводку в доме, но на них никто не обращал внимания. В результате происшествия пострадал маленький ребенок. Его доставили в областную детскую больницу с отравлением угарным газом.

Сейчас на месте работают спасатели, газовая служба и карета скорой помощи. Устанавливаються все причины возгорания.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в Центральном районе Днепра загорелись торговые помещения общей площадью 100 ква.м.