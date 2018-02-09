10:15 09.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области автобус с пассажирами съехал в кювет

В Хмельницкой области в ночь на пятницу, 9 февраля, автобус с пассажирами съехал в кювет.

В Хмельницкой области автобус с пассажирами съехал в кювет

На момент аварии в салоне машины находились 50 человек. При этом среди пассажиров было 20 детей.

К счастью никто из них не пострадал. Как сообщает пресс-служба полиции Новоушицкого района, авария произошла около часу ночи из-за сложных погодных условий.

Водитель автобуса маршрутом Бар Винницкой области - Яремче Ивано-Франковской области съехал на обочину и перекрыл движение.

Спасателям совместно с сотрудниками патрульной полиции удалось вытащили автобус при помощи буксирного троса и спецтехники.

Всего, по данным спасателей, в течение суток были освобождены из снежного плена 33 автомобиля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Украине из-за непогоды в пятницу, 9 февраля, ограничено движение грузового транспорта. Как сообщает пресс-служба "Укравтодора" на своей странице в Facebook, сегодня с утра в городе Киев, Киевской области, а также в Черкасской и Винницкой областях проезд грузовиков временно приостановлен.

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