18:55 09.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Италии мотоциклист расстрелял прохожих, пять человек ранены - ВИДЕО

Сегодня, 9 февраля, в итальянском городе Пиза мотоциклист открыл огонь по прохожим, в результате чего получили серьезные ранения пять человек. 

В Италии мотоциклист расстрелял прохожих, пять человек ранены - ВИДЕО

Об этом сообщает издание La Nazione.

Как отметили очевидцы происшествия, причиной перестрелки стал конфликт между прохожим и парнем на мотоцикле. Так, раздраженный молодой человек выхватил пистолет и начал стрелять в людей, после чего срылся с места происшествия.

"Раненых доставили в отделение неотложной помощи", - отметили сотрудники полиции.

В данный момент правоохранительные органы оцепили район и приступили к поискам злоумышленника.

Впоследствии его якобы видели вблизи Blue Palace, о чем сообщили правоохранителям. Карабинеры окружили здание и перекрыли движение транспорта, однако тревога оказалась ложной.

Напмоним, как сообщал ране "УРА-Информ", в центре Амстердама группа людей открыла стрельбу по детям. По предварительной информации правоохранителей, неизвестные начали стрелять из огнестрельного оружия по подростку, а затем все злоумышленники сткрылись на автомобиле, очевидцы не успели зафиксировать номерной знак транспорта.

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