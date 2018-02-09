Под Киевом авто сбило пешехода

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Как сообщают очевидцы, машина остановилась в 50 метрах от места дорожно-транспортного происшествия.

На место аварии была вызвана скорая, однако врачи смогли только констатировать смерть пешехода, поскольку травмы были очень серьезные.

На данный момент степень вины участников инцидента выясняют правоохранители.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Запорожской области возле поселка Новониколаевка машина волонтеров, ехавших в Донецкую область, слетело с обледеневшей дороги в кювет. Авария случилась из-за плохой трассы и ледяного покрытия.