На Одесчине зафиксировали новый вирус, провоцирующий осложнения кори

По информации ведомства, новый вирус провоцирует осложнения и высокий уровень заболеваемости среди населения. Тяжелая ситуация по кори осложняется тем, что в регионе генотип вируса отличается от всей страны.

В результате тяжелых осложнений, образцы анализов были отправлены в Национальную лабораторию Украины. Они подтвердили более агрессивный генотип вируса кори B3 (Kabul) только на территории Одесской области.

Поэтому власти города призываю максимальное количество людей сделали прививки от вируса. Сейчас ожидаются дополнительные поставки девяти тыс. доз вакцины.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в 2018 году вакцины от кори пообещал поставить в Украину Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ). Минздрав предоставит около 901 тыс. 400 доз вакцин от кори в ускоренном порядке уже в конце февраля.