Мексику накрыла волна землетрясений

В сообщении говорится, что эпицентр стихии находится примерно на глубине 10 км, а само движение литосферных плит располагается в 65 км от поселка Суитлан. Климатологи отмечают тот факт, что стихия продолжает разрушать западный берег американского континента. Информации о жертвах нет, власти города объявили о чрезвычайном положении, всех пострадавшим будет предоставлена первая медицинская помощь, они смогут переждать землетрясение во временных лагерях на севере страны.

Сумма ущерба от стихи не называется.

Ранее стихия ударила по Перу с силой в четыре балла. Землетрясение повредило линию электропередач в Чили, а в Боливии оставило жителей эго-запада страны без водоснабжения.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на Тайване вновь произошло землетрясение амплитудой в шесть баллов.