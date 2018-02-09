20:54 09.02.2018 | Происшествия | Новости
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Мексику накрыла волна землетрясений

В мексиканском штате Халиско зафиксировали толчки земной коры амплитудой в шесть баллов по шкале Рихтера. Об этом передает Геологическая служба США.

Мексику накрыла волна землетрясений

В сообщении говорится, что эпицентр стихии находится примерно на глубине 10 км, а само движение литосферных плит располагается в 65 км от поселка Суитлан. Климатологи отмечают тот факт, что стихия продолжает разрушать западный берег американского континента. Информации о жертвах нет, власти города объявили о чрезвычайном положении, всех пострадавшим будет предоставлена первая медицинская помощь, они смогут переждать землетрясение во временных лагерях на севере страны.

Сумма ущерба от стихи не называется.

Ранее стихия ударила по Перу с силой в четыре балла. Землетрясение повредило линию электропередач в Чили, а в Боливии оставило жителей эго-запада страны без водоснабжения.

Как сообщалось в "Ура-Информ", недавно на Тайване вновь произошло землетрясение амплитудой в шесть баллов.

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