12:59 09.02.2018 | Происшествия | Новости
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Армия и полиция Египта проводит масштабную антитеррористическую операцию на Синае

Египетская армия начала масштабную антитеррористическую операцию против исламистов на Синайском полуострове и других регионах. Об этом сообщает Reuters.

Армия и полиция Египта проводит масштабную антитеррористическую операцию на Синае

Военная операция охватит большинство районов Синайского полуострова, а также Дельты Нила и Западной пустыни. Учувствовать в операции будут Военно-воздушные силы, сухопутные подразделения, флот и полиция.

По словам офицера Египта Тамера аль-Рифая, таким образом вооруженные силы призывают египетский народ тесно сотрудничать с правоохранительными органами, чтобы противостоять терроризму и сообщать о любых элементах, угрожающих безопасности.

Кстати, операция проходит почти три месяца спустя после гибели более 300 человек в результате теракта в мечети на севере Синая. Ответственность за теракт не взяла ни одна из террористических организаций.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в докладе экспертов ООН указано, что джихадистская террористическая организация "Аль-Каида" во многих частях мира является большей угрозой, чем группировка "Исламское государство".

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