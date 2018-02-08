16:33 08.02.2018 | Происшествия | Новости
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Возле олимпийского поселка начался пожар - ФОТО

Сегодня, 8 февраля, в южнокорейском городе Пхенчхан, рядом с Олимпийским поселком возник большой пожар. Местные власти объявили сигнал тревоги, на место проишествия сьехалась пресса, полиция, а также бригада спасателей.

Возле олимпийского поселка начался пожар - ФОТО

Об этом сообщает The Mirror.

Как утверждают журналисты, пожар произошел в комплексе жилых домов. В частности, в районе между олимпийской деревней и медиа-деревней в Канныне - не на территории спортивных сооружений Игр.

В данный момент пока неизвестно, что послучило причиной сильного возгорания. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Олимпийской деревне Пхенчхана на специализированной площади состоялось поднятие государственного флага Украиниы под аккомпанемент национального гимна и при участии спортсменов и тренеров сборной.

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