Возле олимпийского поселка начался пожар - ФОТО

Об этом сообщает The Mirror.

Как утверждают журналисты, пожар произошел в комплексе жилых домов. В частности, в районе между олимпийской деревней и медиа-деревней в Канныне - не на территории спортивных сооружений Игр.

В данный момент пока неизвестно, что послучило причиной сильного возгорания.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Олимпийской деревне Пхенчхана на специализированной площади состоялось поднятие государственного флага Украиниы под аккомпанемент национального гимна и при участии спортсменов и тренеров сборной.