Возле олимпийского поселка начался пожар - ФОТО

Сегодня, 8 февраля, в южнокорейском городе Пхенчхан, рядом с Олимпийским поселком возник большой пожар. Местные власти объявили сигнал тревоги, на место проишествия сьехалась пресса, полиция, а также бригада спасателей.
Об этом сообщает The Mirror.
Как утверждают журналисты, пожар произошел в комплексе жилых домов. В частности, в районе между олимпийской деревней и медиа-деревней в Канныне - не на территории спортивных сооружений Игр.
В данный момент пока неизвестно, что послучило причиной сильного возгорания.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Олимпийской деревне Пхенчхана на специализированной площади состоялось поднятие государственного флага Украиниы под аккомпанемент национального гимна и при участии спортсменов и тренеров сборной.