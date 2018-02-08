В центре Берлина горел пятизвездочный отель - ФОТО

На Потсдамской площади горел пятизвездочный отель. Огонь вспыхнул в сауне на одиннадцатом этаже здания.

Как сообщает Tagesspiegel, информацию о возгорании подтвердила пожарная служба и полиция. При этом спасателям пришлось полностью эвакуировать отель.

На место прибыли почти полсотни пожарных. Они сумели потушить огонь в течение двух часов.

Для безопасности пришлось также эвакуировать посетителей из близ стоящего кинотеатра, в котором проходили мероприятия Берлинского кинофестиваля.

Сообщения о пострадавших не поступали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Центральном районе Днепра загорелись торговые помещения общей площадью сто квадратных метров. Пожар возник в киоске шаурмы, а затем перекинулся на два киоска с детскими игрушками, киоски с молочными и кондитерскими изделиями.