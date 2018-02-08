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В Перу произошло землетрясение 4,5 балла

В четверг, 8 февраля, в Перу произошло землетрясение.

В Перу произошло землетрясение 4,5 балла

Его магнитуда составила 4,5 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, эпицентр подземных толчков располагался в 50 километрах к юго-востоку от города Тарата неподалеку от границы с Боливией и Чили.

При этом рядом с эпицентром расположен вулкан Такора. Очаг землетрясения залегал на глубине 138,2 километров. На данные момент сообщений о жертвах и разрушениям не поступало.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Тайване в среду, 7 февраля, произошло повторное землетрясение. Его магнитуда составила 5,7 баллов по шкале Рихтера. Как сообщает News Asia, по последним данным количество погибших во время землетрясения составляет минимум семь человек. Еще 67 человек считаются пропавшими без вести.

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