В Италии на заводе химических отходов прогремел взрыв - ВИДЕО

В результате инцидента 12 человек получили травмы. Как сообщает издание Il Giorno, взрыв произошел в результате пожара около двух часов дня по местному времени.

По предварительным данным на время происшествия на заводе находились 33 человека. При этом ударная волна повредила несколько машин во дворе компании и окна в окружающих жилых домах.

Очевидцы сообщают, что дым от пожара был виден на расстоянии нескольких километров. На место происшествия выехало 13 пожарных машин.

Было задействовано около 50 пожарных. Уже через два часа спасателям удалось погасить огонь.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Центральном районе Днепра загорелись торговые помещения общей площадью сто квадратных метров. Пожар возник в киоске шаурмы, а затем перекинулся на два киоска с детскими игрушками, киоски с молочными и кондитерскими изделиями.