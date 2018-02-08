В Донецкой области опять обнаружен тайник с боеприпасами - ВИДЕО

Об этом передает пресс-центр Госпогранслужбы. Сообщается, что находка была обнаружена в направлении трассы "Бугас-Новотроицкое".

В ходе проведения обыска было обнаружено 10 противопехотных снарядов с маркировкой производства России. Обычно такие снаряды используют для поражение колонн движущейся пехоты.

Сам схрон был обнаружен в местности, где проходит маршрут, которым постоянно пользуются представители международных организаций и мониторинговой миссии ОБСЕ. На место происшествия работает полиция и саперная бригада.

Как сообщалось в "УРА-Информ", наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в 2017 году зафиксировали ранение или гибель более 40 детей на Донбассе.