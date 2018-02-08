16:59 08.02.2018 | Происшествия | Новости
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В Боливии из-за наводнения объявили режим чрезвычайного положения - ФОТО

В Боливии уже несколько дней продолжаются ливневые дожди, которые спровоцировали разлив рек и наводнение. В связи с этим президент этого государства принял решение ввести режим чрезвычайного положения, чтобы помочь пострадавшим семьям и муниципалитетам.

В Боливии из-за наводнения объявили режим чрезвычайного положения - ФОТО

Об этом сообщает Xinhua.

Как сообщают местные власти, во время стихийного бедствия пострадали дороги и мосты. Также под водой оказались сельхоугодья, десятки тысяч жителей лишились крова. Кроме того, около 10 человек погибли и еще несколько числятся пропавшими без вести.

Также извесно, что в наибольшей степени пострадали провинции Кочабамба, Бени и Пандо. 

"Мы направим ресурсы и подключим необходимые структуры», — написал в Twitter президент Эво Моралес.

По прогнозам метеорологов, дожди в стране продолжатся до выходных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Индонезию обрушилось наводнение. Вода угрожает столице страны, после того как разрушила города вблизи Джакарты. 

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