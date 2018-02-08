12:59 08.02.2018 | Происшествия | Новости
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Цирковые тигры в Гватемале оторвали руку мужчине

В Гватемале местный житель Чиприано Альварес лишился рук, пытаясь покормить 13 цирковых тигров. Об этом сообщает издание Newsweek.

Цирковые тигры в Гватемале оторвали руку мужчине

Предварительно установлено, что мужчина подрабатывал в местном цырке и ухаживал за животными. Инцидент произошел на глазах у очевидцев.

Люди во время нападения попытались спасти Альвареса и начали закидывать хищников камнями и палками. Однако в больнице медики констатировали, что его конечности уже нельзя спасти. На данный момент Альварес находится в стабильном состоянии, несмотря на обширную потерю крови.

Данную ситуацию взяли на контроль власти Гватемалы. Они расследуют в каких условиях содержались животные.

Координатор отдела благосостояния животных рассказал, что практически всегда тигров селят в слишком маленькие клетки. Кроме того, владельцы зачастую держат зверей на диете, они получают недостаточно питательных веществ, что повышает риск нападения на людей.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во Владимир-Волынском районе подросток по неосторожности застрелил 16-летнего односельчанина.

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