Под Запорожьем автомобиль с волонтерами слетел с дороги - ФОТО

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил один из пострадавших в ДТП, волонтер Влад Маховский.

По его словам, авария случилась из-за плохой трассы и ледяного покрытия, в результате чего авто снесло с дороги.

Дорожное покрытие утром за поворотом после Новониколаевского блокпоста было похоже на дорожку для катка, и хотя скорость была маленькой машину после нескольких попыток выровнять все же вынесло за обочину.

Волонтер добавил, что дорожная служба через час после аварии быстро проехала и рассыпала песок на дорогу, хотя температура уже была плюсовой.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Ростовской области в России пассажирский автобус слетел на обочину. Из-за сильного гололеда водитель не справился с управлением.