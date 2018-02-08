ООН считает, что "Аль-Каида" опасней "ИГИЛ"

Об этом сообщает Associated Press.

Как отмечается, на сегодняшний день "Аль-Каида" остается чрезвычайно устойчивой по сравнению с группой "Исламского государства" в Йемене и Сомали. Кроме того, вооруженные филиалы "Аль-Каиды" в мире также остаются опасными, как и "Исламского государства" в Западной Африке и Южной Азии.

Эксперты в новом докладе также заявили, что отдельные экстремисты "Аль-Каиды" и "Исламского государства" способны поддерживать друг друга в подготовке атак". Таким образом, это может создавать потенциальную новую угрозу в большинство регионах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Аль-Каида собирается сменить стратегию под руководством нового лидера Аймана аль-Завахири. В частности, террористы планируют удары по дипломатическим и военным американским целям за пределами США.