15:31 08.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Из-за прорыва дамбы на Закарпатье подтопило пять сел

В Закарпатской области прорвало дамбу на реке Боржава, в результате чего под водой оказалось пять сел. Об этом сообщает местное издание Голос Карпат.

Из-за прорыва дамбы на Закарпатье подтопило пять сел

По предварительной информации, после интенсивных осадков, что привело к стремительному повышению уровня воды в реках Боржава и Иршавка. Дамба не выдержала сильного наплыва воды, в результате этого были подтоплены сельхозугодья.

Также пострадали следующие села: Боржавское, Великие Комяты, Ольховка, Каменское и Заречье.

В данный момент убытки в результате происшествия подсчитываются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Украину в ближайшие два дня надвигается циклон, который, как ожидается, спровоцирует сложные погодные условия. Под влиянием активного циклона сегодня и завтра в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед и налипание мокрого снега.

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