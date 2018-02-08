Из-за прорыва дамбы на Закарпатье подтопило пять сел

По предварительной информации, после интенсивных осадков, что привело к стремительному повышению уровня воды в реках Боржава и Иршавка. Дамба не выдержала сильного наплыва воды, в результате этого были подтоплены сельхозугодья.

Также пострадали следующие села: Боржавское, Великие Комяты, Ольховка, Каменское и Заречье.

В данный момент убытки в результате происшествия подсчитываются.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Украину в ближайшие два дня надвигается циклон, который, как ожидается, спровоцирует сложные погодные условия. Под влиянием активного циклона сегодня и завтра в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами гололед и налипание мокрого снега.