Во Львове сосулька упала на пенсионерку, женщину госпитализировали

В результате происшествия женщина попала в больницу. Как сообщили в "Горячей линии города Львова", инцидент произошел на улице Ивана Франко.

Тут рядом с остановкой общественного транспорта на пожилую женщину упада глыба льда. 71-летняя женщина получила черепно-мозговую травму.

Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести в восьмую больницу города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ближайшие два дня в Украине ожидается резкое ухудшение погоды, а именно сильные снегопады, метели и гололедица.

В связи с этим жителей страны предупреждают о возможном блокировании дорог. Так в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможна гололедица и налипание мокрого снега.