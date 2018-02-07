05:00 07.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Во Львове сосулька упала на пенсионерку, женщину госпитализировали

Во вторник, 6 февраля, во Львове с крыши дома на голову женщине упала сосулька.

Во Львове сосулька упала на пенсионерку, женщину госпитализировали

В результате происшествия женщина попала в больницу. Как сообщили в "Горячей линии города Львова", инцидент произошел на улице Ивана Франко.

Тут рядом с остановкой общественного транспорта на пожилую женщину упада глыба льда. 71-летняя женщина получила черепно-мозговую травму.

Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести в восьмую больницу города.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ближайшие два дня в Украине ожидается резкое ухудшение погоды, а именно сильные снегопады, метели и гололедица.

В связи с этим жителей страны предупреждают о возможном блокировании дорог. Так в Одесской, Николаевской, Винницкой, Черкасской и Кировоградской областях ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами возможна гололедица и налипание мокрого снега.

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