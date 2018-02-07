17:58 07.02.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В центре Днепра сгорели торговые киоски - ФОТО, ВИДЕО

В Центральном районе Днепра загорелись торговые помещения общей площадью 100 ква.м. 

В центре Днепра сгорели торговые киоски - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

Отмечается, что информация о пожаре на улице Пастера поступила в службу спасения "101", седьмого февраля. На ликвидацию сильного пламя было направлено 25 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда областного управления ГСЧС.

По прибытию спасателей на место происшествия стало известно, что пожар возник в киоске шаурмы. В результате возгорания были повреждены два киоска с детскими игрушками, киоски с молочными и кондитерскими изделиями.

Кроме того, уничтожены четыре киоска по продаже велосипедов, шаурмы и детских игрушек на общей площади 100 квадратных метров. Также в связи с сильным задымлением на месте работало четыре звена в аппаратах для защиты органов дыхания. 

"Огонь удалось локализовать в 12.40, а полностью ликвидировать – в 13.55", - говорится в сообщении.

На этот раз из-за  пожара жертв и пострадавших нет. В данный момент причину пожара устанавливают работники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошел пожар в одном из подъездов девятиэтажного жилого дома.

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