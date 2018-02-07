В центре Днепра сгорели торговые киоски - ФОТО, ВИДЕО

Отмечается, что информация о пожаре на улице Пастера поступила в службу спасения "101", седьмого февраля. На ликвидацию сильного пламя было направлено 25 государственных пожарно-спасательных частей 8 государственного пожарно-спасательного отряда областного управления ГСЧС.
По прибытию спасателей на место происшествия стало известно, что пожар возник в киоске шаурмы. В результате возгорания были повреждены два киоска с детскими игрушками, киоски с молочными и кондитерскими изделиями.
Кроме того, уничтожены четыре киоска по продаже велосипедов, шаурмы и детских игрушек на общей площади 100 квадратных метров. Также в связи с сильным задымлением на месте работало четыре звена в аппаратах для защиты органов дыхания.
"Огонь удалось локализовать в 12.40, а полностью ликвидировать – в 13.55", - говорится в сообщении.
На этот раз из-за пожара жертв и пострадавших нет. В данный момент причину пожара устанавливают работники правоохранительных органов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве произошел пожар в одном из подъездов девятиэтажного жилого дома.
В Украине в сегодняшнюю ночь, второго ноября, зафиксировано рекордное количество погибших на пожарах. Жертвами огня стали восемь человек, говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины.